Новосибирск находится на 74-м месте в рейтинге «Город России»

На сайте проекта «Город России — национальный выбор» столица Сибири занимает пока лишь 74-е место. Как сообщают создатели проекта, в голосовании могут принять участие все желающие и выбрать город, «достойный стать национальным символом».

На сегодняшний день в голосовании лидирует Владикавказ , уже набравший более 218 тысяч голосов. Новосибирск же пока набрал только 452 голоса.

Нальчик, Пенза, Красноярск, Челябинск, Вологда, Ярославль, Ханты-Мансийск и Кострома. В первую десятку, кроме Владикавказа, вошли Владивосток

В прошлом году в этом проекте Новосибирск занял 22 место, набрав 34280 голосов. Самое высокое место в этом рейтинге столица Сибири занимала в 2013 году — 21-е.

Тем временем, Новосибирск готовится к Дню Победы — в центре города начали подготовку к параду.