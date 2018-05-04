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Новосибирск находится на 74-м месте в рейтинге «Город России»
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Новосибирск находится на 74-м месте в рейтинге «Город России» 

ngs.ru 27 минут назад
Фото: ngs.ru
На сайте проекта «Город России — национальный выбор» столица Сибири занимает пока лишь 74-е место. Как сообщают создатели проекта, в голосовании могут принять участие все желающие и выбрать город, «достойный стать национальным символом».
На сегодняшний день в голосовании лидирует Владикавказ, уже набравший более 218 тысяч голосов. Новосибирск же пока набрал только 452 голоса.
В первую десятку, кроме Владикавказа, вошли Владивосток, Нальчик, Пенза, Красноярск, Челябинск, Вологда, Ярославль, Ханты-Мансийск и Кострома.
В прошлом году в этом проекте Новосибирск занял 22 место, набрав 34280 голосов. Самое высокое место в этом рейтинге столица Сибири занимала в 2013 году — 21-е.
Тем временем, Новосибирск готовится к Дню Победы — в центре города начали подготовку к параду.
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