США возродит Второй флот из-за противостояния с Россией 

ВМС США планирует воссоздать Второй флот, который действовал в Западной Атлантике с 1950 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главкома американского флота адмирала Джона Ричардсона.
Ричардсон заявляет, что идея возродить флот появилась из-за соревнования сверхдержав.
«Наша стратегия национальной обороны даёт понять, что мы вернулись в эпоху соревнования сверхдержав, ведь сфера безопасности продолжает становиться всё сложнее и сложнее», — сказала Ричардсон.
Он подчеркивает, что вновь созданный флот будет концентрироваться на северной Атлантике и восточном побережье США.
Отметим, что второй флот ВМС был расформирован в 2011 году.