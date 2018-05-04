США возродит Второй флот из-за противостояния с Россией

ВМС США планирует воссоздать Второй флот, который действовал в Западной Атлантике с 1950 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главкома американского флота адмирала Джона Ричардсона.

Ричардсон заявляет, что идея возродить флот появилась из-за соревнования сверхдержав.

«Наша стратегия национальной обороны даёт понять, что мы вернулись в эпоху соревнования сверхдержав, ведь сфера безопасности продолжает становиться всё сложнее и сложнее», — сказала Ричардсон.

Он подчеркивает, что вновь созданный флот будет концентрироваться на северной Атлантике и восточном побережье США.

Отметим, что второй флот ВМС был расформирован в 2011 году.