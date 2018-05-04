Тренд-вотчер

Современным маркетологам приходится больше внимания уделять не столько прямому продвижению товаров, сколько сбору и анализу информации о потребителях. Это привело к необходимости выделения отдельной профессии — тренд-вотчера, о которой мы сегодня и поговорим.

Информационные потоки увеличиваются с каждым днем, меняется культура и менталитет потенциальных потребителей. Поэтому для поддержания своей конкурентоспособности компаниям необходимо вовремя реагировать на все, даже на самые незначительные изменения в предпочтениях и поведении покупателя, чтобы вовремя принимать стратегически правильные решения. В результате современным маркетологам приходится больше внимания уделять не столько прямому продвижению товаров, сколько сбору и анализу информации о потребителях. Это привело к необходимости выделения отдельной профессии — тренд-вотчера, о которой мы сегодня и поговорим.

Кто такой тренд-вотчер? Тренд-вотчер — специалист в сфере рекламы и маркетинга, который занимается сбором и обработкой данных для мониторинга изменений потребительского спроса. Сегодня именно от его деятельности во многом зависит эффективность маркетинговой политики компании. Профессия тренд-вотчера возникла относительно недавно, но очень быстро заняла свою нишу на рынке труда. Ее название произошло от слияния двух английских слов trend — тенденция, направление и watcher — наблюдатель. То есть, тренд-вотчер, это человек, наблюдающий за тем, как меняются тенденции среди покупателей. Западные страны уже выделили эту специальность в отдельное направление. Там изучением поведения потребителя занимаются специализированные агентства, которые не только отслеживают изменения, но и составляют прогнозы на будущее. На российском рынке тренд-вотчеры чаще всего входят в штат отдела маркетинга, где они занимают должность специалиста по стратегическому планированию.

Кстати, в Советском Союзе изменения потребительского спроса корректировал статистический аппарат, занимавшийся сбором и обработкой информации о товарах и существующем потребительском спросе на него.

В перечень основных обязанностей тренд-вотчера входит:

прогнозирование возникновения новых тенденций среди потребителей; сбор и обработка данных из доступных ресурсов (выступления специалистов, выставки, разговоры с экспертами и т.д.); постоянный мониторинг информации, представленной средствами массовой информации; опрос потребителей; анализ полученных данных; прогнозирование дальнейшего будущего определенного тренда в краткосрочной и долгосрочной перспективе; составление отчетов о проделанной работе; участие в разработке маркетинговой политики компании.

Должностные обязанности тренд-вотчера могут меняться в зависимости от занятости в определенном секторе. Большой спрос на подобных специалистов наблюдается в рекламных агентствах, маркетинговых компаниях и в отделах маркетинга крупных холдингов. Наибольшей востребованностью специалисты пользуются как в кризисные периоды, когда компаниям приходится вести жесткую конкурентную борьбу, так и при изменении политики организации в отношении связей с общественностью, подготовке ребрендинга и выходе на новый сегмент рынка.

Какими личностными качествами должен обладать тренд-вотчер?

Для того чтобы отслеживать тенденции, человеку необходимо быть особенно внимательным к деталям. Поэтому в работе тренд-вотчера очень важны такие личностные качества, как наблюдательность и аналитические способности. Прогнозирование изменений в сфере бизнеса также требует развитой интуиции, которая позволит сделать правильные выводы. Не менее важную роль в профессии играет умение работать с большими объемами информации, что требует от специалиста наличия хорошей памяти, организованности и математических способностей. Стремление к расширению кругозора, любознательность и развитые коммуникативные навыки станут дополнительным преимуществом при поиске необходимых данных. Среди других полезных для тренд-вотчера качеств можно выделить:

умение быстро адаптироваться к изменениям; стремление к саморазвитию; ответственность; скрупулезность.

Если же говорить о профессиональных навыках, то в обязательный набор знаний тренд-вотчера входят рекламные технологии, основы маркетинга и иностранные языки. Основными предметами по специальности являются: экономика, русский язык, математика.

Преимущества профессии тренд-вотчер

Хотя профессия возникла относительно недавно, уже сейчас просматриваются большие перспективы для квалифицированных маркетологов. Специалисты уверены, что без постоянного мониторинга потребительских предпочтений поддерживать конкурентоспособность предприятий и принимать правильные управленческие решения практически невозможно. Именно поэтому данная профессия находится в списке профессий будущего. Нельзя не отметить тот факт, что ввиду отсутствия на данный момент большого числа профессионалов, работодатели готовы выделять солидные суммы на оплату их услуг. В среднем специалисты по России могут рассчитывать на оклад в размере 600-800 долларов. И это оклад хоть и квалифицированных, но рядовых тренд-вотчеров. Профессионалы, которые уже успели себя зарекомендовать с положительной стороны, могут претендовать и на гораздо большую заработную плату (в 3-4 раза больше среднестатистической ставки). Кроме того, объем знаний и навыков, которым владеют тренд-вотчеры, позволяет им без труда организовать собственный процветающий бизнес.

Недостатки профессии тренд-вотчер

Основным недостатком данной профессии можно считать то, что на тренд-вотчеров в значительной степени возлагается ответственность за успешную деятельность и развитие компании. Одно неправильное решение и финансовой катастрофы уже невозможно избежать. А это и испорченная репутация, и сильнейший стресс, и материальные убытки. Поскольку от работы тренд-вотчера зависит очень многое, его рабочий день нередко выходит за пределы установленных трудовых часов. Кроме того, эти специалисты должны держать «руку на пульсе» практически круглые сутки, что существенно влияет на их эмоциональное и психическое состояние. Высокая нагрузка и постоянные стрессы негативно отражаются на здоровье.

Где можно получить профессию тренд-вотчер?

Несмотря на то, что тренд-водчеры уже востребованы на отечественном рынке труда, высшие учебные заведения еще не выделили эту профессию в отдельную специальность. Получить знания и навыки, необходимые для трудовой деятельности, можно посредством прохождения программ по специальности «Маркетолог», которые широко представлены во многих российских ВУЗах. Например, освоить профессию тренд-вотчера можно в таких ведущих университетах, как:

Источники изображений: meerpaal.nl, bank-explorer.ru, mmr.ua