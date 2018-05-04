Рыбак

Для тех, кто живет вдали от моря, и мечтает о покорении морских просторов, рассказ об основных особенностях профессии рыбак будет не только интересен, но и познавателен. Ведь, романтика моря не разочаровывает только тех, кто готов к трудностям, с которыми придется постоянно иметь дело.

Романтики, мечтающие связать свою жизнь с морем, чаще всего выбирают морские профессии, окутанные налетом таинственности и мужественности: подводник, моряк дальнего плавания или сотрудник береговой охраны. При этом навсегда с морем остаются только те, кто проявит настоящую силу духа и много других мужских качеств, без которых выходить в море нельзя.

Одна из таких профессий, связанных с морем — рыбак или рыболов. Ею, как правило, интересуются юноши, живущие в приморских городах или на берегах крупных судоходных рек. Однако им не нужно рассказывать об этой профессии, так как в прибрежных населенных пунктах живут целые рыбацкие династии и вся инфраструктура так или иначе связана с рыболовством.

А вот для тех, кто живет вдали от моря, и мечтает о покорении морских просторов, рассказ об основных особенностях профессии рыбак будет не только интересен, но и познавателен. Ведь, романтика моря не разочаровывает только тех, кто готов к трудностям, с которыми придется постоянно иметь дело.

Кто такой рыбак?

Рыбак — специалист, который профессионально занимается рыбной ловлей (рыболовством). Именно рыбаки не только обеспечивают рыбой и морепродуктами всю страну, но и ловят рыбу для экспорта, пополняя бюджет государства или владельца судна валютой. Кроме того, современное промышленное рыболовство к тому же является поставщиком сырья для фармацевтической промышленности и других отраслей, не связанных с питанием.

Изображения ловцов рыбы, которые сохранились на наскальных рисунках, свидетельствуют о том, что эта профессия зародилась в глубокой древности. Поскольку рыбаки вносили существенный вклад в снабжение соплеменников пищей, они пользовались таким же почетом и уважением, как охотники и воины. За тысячи лет люди научились добывать рыбу разными способами: сначала — руками или кольями, затем удочками и сетям. Сейчас рыболовные суда оснащены современной локационной техникой, помогающей отслеживать перемещение рыбы, сетями, тралами и лебедками, облегчающими труд современных рыболовов.

Отметим, что современные рыболовецкие судна, большие и маленькие, среди которых есть даже плавающие перерабатывающие заводы (на таких заводах рыба перерабатывается прямо в море, что позволяет сохранить весь улов), требуют от рыбаков не только знания морского дела, но и экологии, и освоения нескольких смежных специальностей.

Такая подготовка обусловлена спецификой работы:

на судне, посреди моря,

с ограниченным количеством членов экипажа,

с невозможностью срочно доставить на борт нужно специалиста (например, врача, механика или парикмахера).

Поэтому члены экипажа рыболовецких судов по своей сути являются специалистами широкого профиля: практически каждый из них может выполнять функции как повара, так и технолога по заготовке рыбы, как тральщика, так и матроса.

При необходимости и наличии соответствующей квалификации рыбак может работать инспектором рыбоохраны. Нужно понимать, что на рыболовецких судах чаще всего приходится выполнять неквалифицированную физически трудную работу. Именно поэтому рыбаки — это, в основном, молодые и физически крепкие мужчины, которым приходится рано покидать судно и искать работу на берегу. И чтобы эта работа приносила не только моральное удовлетворение, но и материальную выгоду, во время продолжительного отдыха (в межсезонье) рыбакам стоит позаботиться о получении «сухопутной» профессии, которая позволит зарабатывать, когда возраст уже не позволит выходить в море.

Какими личностными качествами должен обладать рыбак?

Учитывая все вышесказанное, среди качеств, которыми должен обладать рыбак, особо нужно выделить физическую выносливость. Ненормированный рабочий график, длительное пребывание в открытом море, тяжелая физическая работа на открытом воздухе в любую погоду требуют отличного физического здоровья.

Что касается моральных качеств, то здесь следует в первую очередь назвать умение находить общий язык и работать в команде. Ограниченное пространство рыболовного судна и суровые условия работы требуют высокой духовной организации, чувства товарищества, умения придти на помощь не по приказу, а по собственному убеждению. Людям, работающим в море, всегда пригодится смелость, решительность и умение быстро находить верные решения.

Тем, кто пожелает продолжить работу в море и по достижению более зрелого возраста занять место штурмана, капитана или специалиста по ихтиологии, пригодится хорошая память и способность обучаться. Эти качества помогут получить более высокую квалификацию и занять определенную должность, связанную с выходом в море.

Преимущества профессии рыбак

Среди основных преимуществ своей профессии рыбаки, в первую очередь, называют высокие доходы. Здесь они особо отмечают, что размер доходов напрямую связан с компанией, которая нанимает рыбака на работу. Они признаются, что попасть на высокооплачиваемую должность в успешной компании можно, только при условии наличия большого опыта и профессиональных навыков.

В среднем зарплата рыбака по России колеблется в пределах от 20 до 70 тысяч рублей. Однако если речь идет о работе в частной компании, то доходы рыболова могут быть значительно выше.

На время рейса рыбаки бесплатно обеспечиваются питанием, медицинским обслуживанием и получают спецодежду. Расходы на проезд к месту посадки на судно и возвращение домой многие компании также берут на себя.

Несмотря на то, что большую часть времени рыбаки проводят в море и не покидают судна, у них всегда есть шанс зайти в порт, в какой-нибудь стране и ознакомиться с его достопримечательностями. Нередко рыбаки работают в интернациональных командах, а это — возможность для новых встреч и расширения кругозора.

Кстати, длительный отпуск, на который имеет право каждый рыбак, позволяет не только хорошо отдохнуть вместе с семьей, но и успеть решить многие бытовые проблемы, посвятить время отдыху или, например, учебе.

Недостатки профессии рыбак

Справедливости ради нужно сказать, что ловля рыбы — это не только романтика и огромное количество преимуществ, но и очень серьезные недостатки. И самое главное, рыбак всегда должен помнить, что море бывает не только романтичным, но и опасным.

Жизнь в течение длительного времени в замкнутом пространстве, зачастую в «скромных» бытовых условиях, что может раздражать даже при наличии спартанских качеств характера, также можно отнести к главным недостаткам профессии.

Для большинства рыболовов наибольшим недостатком профессии является длительная разлука с родными людьми и домом. Даже если моряка никто не ждет на берегу, продолжительное нахождение в открытом море — тяжелое моральное испытание.

Суровые условия работы в море накладывают со временем отпечаток и на состоянии здоровья рыбака. Нередко работа в море сопряжена с риском, вплоть до несчастных случаев, приводящих к инвалидности или гибели. Кроме того, вероятность встречи с пиратами и захвата судна существует всегда, и даже в наше время.

Столкнуться с проблемами рыбак может и на берегу: прохождение медицинских комиссий, получение сертификатов требую немалых затрат и времени, и денег. А если хозяин судна не платит налоги и не делает отчисления в пенсионный фонд, то забота об обеспеченной старости лежит на плечах самого моряка, списанного на берег по возрасту или состоянию здоровья.

Где можно получить профессию рыбак?

Чтобы освоить профессию рыбака и выйти в море достаточно окончить мореходное училище. Неплохо было бы овладеть некоторыми рабочими специальностями, которые пригодятся всему экипажу в море. Чтобы продлить срок работы в море, продвинуться по карьерной лестнице и заработать хорошую пенсию, желательно поступить в институт и получить диплом по следующим специальностям:

Ихтиология и рыбоводство (в техникуме или колледже)

Промышленное рыболовство (высшее образование).

По специальности «ихтиология» можно получить базовое образование, а для повышения квалификации и карьерного роста необходимы углубленные знания, которые тоже можно получить в техникуме.

Владивостоке, Астрахани, В ТОП-5 лучших ВУЗов (или техникумов) России по данной специальности входят ВУЗы России, расположенные в Калининграде Петропавловске-Камчатском . Также получить высшее образование по таким направлениям, как «Ихтиология» или «Рыбоводство» можно, например, в таких ВУЗах:

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет;

Кубанский государственный университет;

Пермский государственный национальный исследовательский университет;

Мурманский государственный технический университет;

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.

Источники изображений: vospitatel.com.ua, tengrinews.kz, moryakukrainy.livejournal.com