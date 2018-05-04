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Движение транспорта изменят в Нижнем 5 и 7 мая из-за подготовки к параду
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Движение транспорта изменят в Нижнем 5 и 7 мая из-за подготовки к параду 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
Движение транспорта изменят в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к проведению военного парада в честь Дня Победы.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, изменения будут действовать 5 мая, в субботу, с 09.30 до 14.00 и 7 мая с 08.30 до 13.00 и затронут центральную часть областного центра.
В это время будет прекращено движение транспорта по площади Минина и Пожарского от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской, улицам Ульянова, Варварской, Пискунова от улицы Варварская до Верхне-Волжской набережной, Минина от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, Георгиевскому, Казанскому съездам, Верхне-Волжской набережной от площади Минина и Пожарского до площади Сенной.
Автовладельцам следует выбирать маршрут по прилегающим улицам.
Изменится движение автобусов маршрутов №№1, 3, 19, 40,45, 52, 61, 68, 71, 74, 90, 91, 92, Т-4, Т-24, Т-31, Т-40, Т-41, Т-45, Т-47, Т-60, Т-69, Т-71, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98, а также троллейбусов маршрутов №№9, 13, 17, 31 и трамваев маршрута №2.
Подробная информация о транспортной схеме на этот день размещена по ссылке https://нижнийновгород.рф/news/lenta-novostey/81967/.
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