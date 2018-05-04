В пяти городах России проходят первые интеллектуальные битвы среди обучающихся школ 

Интеллектуальные битвы Science Slam School проходят в пяти российских городах. С 23 по 29 апреля участники представят свои научные исследования.
РОСНАНО / https://static.life.ru/
По данным компании «Роснано», являющейся организатором мероприятия, для обучающихся была подготовлена сцена, на которой они смогут рассказать о своих исследованиях в таких сферах, как физика, нанотехнологии, генная инженерия, экология и других. В мероприятии принимают участие ученики 9-11 классов. Цель проекта — вызвать у молодого поколения интерес к науке. Первая пятёрка городов, которые приняли Science Slam School, включает Новосибирск, Тольятти, Санкт-Петербург, Пермь и Хабаровск. Молодые исследователи расскажут о том, как можно получить краситель из растений, использовать биоразлагаемые материалы для изготовления посуды, мотивировать учеников активнее принимать участие в учебном процессе и многое другое. Количество заявок отборочного тура превысило 50. Из них были отобраны по шесть человек в каждом городе. Они сразятся в интеллектуальном бою на уровне регионов. Наградой для победителей станут путёвки в Наноград (летний образовательный лагерь Школьной лиги «Роснано»). В 2018 году он начнёт работу в июле на острове Русский во Владивостоке. Организаторами предстоящих состязаний выступил Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано» и Ассоциация Science Slam Россия.