Пограничники нашли 50 «нелегальных» крокодилов в британском аэропорту

В лондонском порту «Хитроу» пограничники изъяли 50 крокодилов, которые были нелегально ввезены в Великобританию . Об этом сообщила газета Evening Standard.

Годовалые пресмыкающиеся были отправлены в страну из Малайзии . Уточняется, что их должны были привезти на одну из ферм с целью разведения и употребления в пищу.

В процессе транспортировки были нарушены правила, поскольку в пяти контейнерах, предназначенных для перевозки максимум четырех животных, размещалось 50 крокодилов.

Как уточняет издание, при любом нарушении правил транспортировки любые разрешения на ввоз считаются недействительными.

Крокодилы начали нападать друг на друга во время перелета, так как пространство было ограничено, их благополучию уделили мало внимания

— сотрудник погранслужбы.

Он также отметил, что из-за неправильной транспортировки одна из рептилий погибла.

В настоящее время крокодилы находятся в безопасности. Ожидается, что скоро их отправят на родину.

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