В культурный центр на Люблинской приедут участники группы «Маяковский»

Встреча с участниками группы «Маяковский» в рамках проекта «Первая пятница» состоится в Культурном центре имени Астахова на улице Люблинской 25 мая. Об этом рассказала менеджер по культурно-массовому досугу центра Анастасия Дамарская.

— Мероприятие пройдет на Арт-платформе культурного центра. Во время таких вечеров наши гости выступают, рассказывают о своих планах, общаются с жителями района Люблино на разные темы в непринужденной атмосфере, — уточнила Анастасия Дамарская.

Начало в 19.00. Вход свободный, регистрация не требуется. Культурный центр имени Астахова расположен по адресу Люблинская ул., 149. (мю)