К оперции против ИГ в Сирии приступил авианосец Harry Truman

К проведению воздушных операций в рамках возглавляемой США международной антитеррористической коалиции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) в Сирии приступила авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman, которая находится в Средиземном море, информирует ВМС США.

В документе говорится о том, что 3 мая 2018 года АУГ Harry Truman приступила к проведению воздушных операций, чтобы поддержать операцию Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»). Несколько вылетов уже совершили эскадрильи истребителей-бомбардировщиков.

Подобные операции. Как утверждают в ВМС, призваны ликвидировать ИГ и угрозу, которую представляет организация для международного сообщества. Планировалось, что далее АУГ направится в район Персидского залива, но когда это произойдет, не сообщается.

Порт прописки Норфолк в штате Вирджиния Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy и четырех эсминцев покинул 11 апреля. Он отправился в «плановый поход», как утверждают в ВМС, в район Ближнего Востока. По словам лейтенанта Кло Моргана, АУГ будет действовать в зонах оперативной ответственности пятого и шестого флотов ВМС США. Зона ответственности пятого флота — это западная часть Индийского океана и Персидский залив.

На борту Harry Truman находятся 90 самолетов и вертолетов. Всего в составе АУГ числится почти 6,5 тыс. военнослужащих.

Ударная группа развернута на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной массированным ударом, который США, Великобритания Франция нанесли 14 апреля. Пострадал ряд правительственных объектов, в том числе научно-исследовательский центр в Дамаске и армейские склады. Из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71, отметили в Минобороны . Обошлось без жертв.

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