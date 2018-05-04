В вечернем дайджесте «Казанский репортер» рассказывает о событиях города и республики по итогам пятницы, 4 мая. Подготовка к параду Победы В Казани прошла репетиция парада Победы. Помимо шагавших стройными рядами военных, в ней участвовали 15 единиц техники, в том числе два легендарных танка времен войны — «Т-34» и «ИС-3». Впрочем, водители обратили внимание не столько на саму технику, сколько на ее следы: на многочисленных фотографиях «Казанского репортера» видно, как тяжелые машины без специальных накладок на гусеницы оставили после себя заметные борозды. Между тем, в субботу, 5 мая репетиции парада Победы продолжатся. В связи с этим в вечернее время в центре столицы Татарстана будет изменена схема движения транспорта. Происшествия День начался со сводок, что называется, по всем фронтам. В Азнакаево шквал снес крыши, а удар молнии лишил электричества 1500 человек. На Чистопольском судостроительном заводе при выполнении ремонтных работ на теплоходе произошел хлопок. В результате инцидента спасателям пришлось устранять разлив топлива. Между тем, в Казани трамвай протаранил сразу три автомобиля. Пострадали люди в машинах, в том числе, четырехлетний ребенок. А в районе Среднего Алькеево пилот своими силами тушил загоревшийся Ан-2. Но и это еще не все. Казанцы пожаловались на захоронение усопшей в 100 метрах от жилого дома. Свежая могила появилась на давно закрытом кладбище. Теперь люди требуют эксгумировать тело и перезахоронить. Дела республики Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об ограничении продажи алкоголя в Казани в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Алкоголь нельзя будет реализовать в районе стадиона «Казань Арена». Кроме того, напитки уберут с прилавков в центре Казани, у вокзала, аэропорта и в зоне фан-феста. Татарстанцам рекомендовали отказаться от поездок в леса Марий Эл. В соседней республике действует особый противопожарный режим. «Комитет русскоязычных родителей Татарии» обвинил Александра Сидякина в «поддержке экстремизма» из-за критики депутата закона о добровольном изучении национальных языков в республиках. В республике на территории бывшей воспитательной колонии открыли исправительный центр №1 УФСИН России по РТ. В центре будут отбывать наказание ранее приговоренные к принудительным работам. Первого осужденного пришлось «занимать» в Чувашии. Наконец, нам рассказали о типичных ошибках в «Тотальном диктанте» для татарстанских участников в этом году. Пишущие не разобрались со словами «палисадник» и «чересчур», а также допускали пунктуационные огрехи.