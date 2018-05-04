Поздравить каждого: в Беларуси отправили открытки ветеранам

Беларуси накануне Дня Победы отправили открытки ветеранам, передает «МИР 24».

В акции участвовали около ста отделений белорусской почты. Имена и адреса ветеранов на открытках написаны заранее. Белорусам остается лишь добавить свои пожелания. Ежегодно в акции участвуют около десяти тысяч человек.

«Вклад в Великую Победу вносили и почтальоны полевой почты. Рискуя своими жизнями, они доставляли бойцам на передовую линию фронта весточки, которые соединяли семьи, разлученные войной. И для нас символично проводить такое мероприятие», — отметила пресс-секретарь белорусской почты Елена Орлова

Открытки с теплыми и добрыми пожеланиями разлетятся не только по Беларуси, но и за ее пределы.

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