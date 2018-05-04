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В Румынии представители Минобороны РФ возложили венки на российском воинском захоронении
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В Румынии представители Минобороны РФ возложили венки на российском воинском захоронении 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие было приурочено к 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и было организовано администрацией города.
Сегодня сотрудники представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Игорь Касабов и Дарья Моисейкина приняли участие в торжественно-траурном мероприятии с возложением венков на российском воинском захоронении в городе Бузэу.
Мероприятие было приурочено к 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и было организовано администрацией города. В церемонии возложения венков приняли участие помощник военного атташе России в Румынии, мэр города Бузэу, представители военного гарнизона, представитель Общины русских липован в Румынии, мэр коммуны Раковицень, представители неправительственных организаций и общественности.
В ходе мероприятия были исполнены национальные гимны Российской Федерации и Румынии. Полицией города Бузэу были обеспечены меры безопасности и правопорядка при проведении мероприятия.
По окончании мероприятия сотрудники Представительства поблагодарили администрацию города и представителей военного гарнизона за организацию торжественной церемонии.
Захоронение в городе Бузэу представляет собой отдельный участок вблизи городского «Кладбища героев». На участке расположен один монумент со звездой, 10 братских и 18 индивидуальных могил, в которых покоятся 392 советских военнослужащих, чьи имена были установлены представительством.
В 2018 году на воинском захоронении в городе Бузэу силами местной администрации были проведены ремонтно-восстановительные работы.
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