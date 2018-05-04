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Останки 76 красноармейцев нашли в Новгородской области в ходе «Вахты памяти»
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Останки 76 красноармейцев нашли в Новгородской области в ходе «Вахты памяти» 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Поисковики обнаружили останки 76 красноармейцев на территории Новгородской области в районе, входившем в зону боевых действий Волховского фронта в 1941-1944 годах, установлено имя одного из погибших, сообщила в пятницу пресс-служба поисковой экспедиции «Долина».
В Новгородской области 23 апреля стартовал весенний этап «Вахты памяти», в ней принимают участие около 2 тыс. человек. Поисковые работы в ходе «Вахты памяти» ведут в районах деревень Малое Замошье, Мостки, а также автомобильной трассы М-11.
"Поисковые работы ведутся на территории Новгородского и Чудовского районов, входящих в зону боевых действий Волховского фронта в 1941-1944 годов. Уже найдены и эксгумированы останки 76 советских солдат, обнаружено семь личных медальонов. Один медальон прочитан", — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что имя одного из погибших — Михаил Христофоров, красноармеец 1911 года рождения, он из Чувашской АССР.
Кроме того, в ходе экспедиции найдены четыре ложки и котелок. Среди находок также числится сейф с воинскими документами, они отправлены на экспертизу.
Павших бойцов Волховского фронта, поднятых в ходе экспедиции осенью 2017-го и весной 2018 годов, захоронят 8 мая на воинском мемориале в деревне Мясной Бор.
Данное захоронение на действующем мемориале будет последним. Администрация Новгородского района совместно со штабом экспедиции «Долина» определили новый земельный участок в этом же населенном пункте под будущие поисковые захоронения.
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