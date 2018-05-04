Что скрывают воды Ниагары: как ремонтировали знаменитый водопад

В 1969 году бурлящий водный поток, обрушивающийся по Американскому водопаду (с двумя собратьями — «Подковой» и «Фатой» — он образует комплекс водопадов, который называют Ниагарским), на время сжался до скромного ручейка. За несколько лет до этого случился массивный оползень и нагромоздил у подножия водопада груду камней высотой в 30 метров. Опасаясь дальнейшей эрозии, которая угрожала окончательно погубить это чудо природы, в инженерном корпусе армии США решили на время его осушить, чтобы укрепить разломы почвы. Американская часть Ниагарского водопада оголилась на пять месяцев.

Источник: Mashable

В июне реку Ниагара пустили по новому руслу, проходящему по канадской земле. Для этого военные возвели плотину из 27 тысяч тонн камней. Их доставляли к месту на здоровенных грузовиках, которым в общей сложности потребовалось совершить 1200 рейсов от каменоломни и обратно.

Пока соседний водопад «Подкова» принимал дополнительный объем воды, специалисты обследовали речное дно и закрепили специальными болтами ряд разломов для того, чтобы замедлить процесс эрозии. А также укрепили откос и соорудили земляную дамбу.

После того как водопад осушили, у его подножия были найдены два трупа. Всего два. Учитывая, насколько активно граждане во все времена кончали здесь жизнь самоубийством или пускались во всякие сумасбродные приключения, там могло скопиться целое кладбище. Но вода уносила тела с глаз долой.

Оголенный водопад вызывал среди туристов не меньшее оживление, чем раньше. Особенно ретивые, игнорируя запрет, выбегали за ограждения и наслаждались ощущением того, что скачут по земле, которая на протяжении 12 тысяч лет была скрыта под пенящейся водой. Заодно собирали монетки, которые в больших количествах были разбросаны по руслу.

Работы завершили в конце ноября. Плотину взорвали, и вода вновь устремилась к уступу со скоростью 170 тысяч кубометров в минуту. Американские СМИ сообщили, что за оживлением водопада наблюдали 2650 зрителей.