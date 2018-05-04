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Стало известно о болезни оскандалившегося победителя шоу «Голос»
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Стало известно о болезни оскандалившегося победителя шоу «Голос» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Победа в пятом сезоне песенного шоу «Голос. Дети» оренбуржца Рутгера Гарехта стала настоящей сенсацией. Ясновидящая Марианна Абравитова рассказала о том, что ожидает юного артиста в будущем.
Таролог Марианна Абравитова высказала уверенность, что победа подростка в таком популярном шоу была предопределена. «То, что он победил в этом шоу — это карма, потому что быть артистом это его судьба и призвание. В скором времени мальчика ждет такое количество проектов, что даже звание победителя Голоса уйдет на второй план», — заявила ясновидящая.
Согласно прогнозу, в скором времени многочисленные поклонники смогут лицезреть Рутгера Гарехта на театральных подмостках и в кино. «Я отчетливо вижу у него реализацию еще и как актера и огромное артистическое будущее. К осознанному возрасту, когда для всех наступает время выбирать себе профессию, ему выбирать не придется, ведь он уже будет успешным и прославленным артистом», — сообщила Марианна Абравитова.
Однако не все будет радужно в будущем у Рутгера. Ясновидящая отметила, что на пути к успеху оренбуржца ожидает множество препятствий, сложности и «настоящие кризисы». Гарехт даже станет жертвой звездной болезни.
"Будут в его жизни разные периоды, в том числе и сложности, и настоящие кризисы. Примеры многих звезд доказывают, что свалившуюся еще в детстве славу человеку трудно пережить правильно, рядом должны быть мудрые взрослые, которые будут ребенка вести в правильном направлении. К счастью, в жизни Рутгера такие люди есть, но это не сможет избавить его от всех негативных моментов. Что касается звездной болезни, то ее артисту, к сожалению не избежать, но после нескольких набитых «шишек» он все осознает и исправится", — рассказала таролог.
Напомним, что радость от победы Рутгера Гарехта на «Голосе. Дети» была отравлена скандалом. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова «Офицеры». Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Однако с этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что оренбуржец не был лучшим в финале.
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