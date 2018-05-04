Заур Курбанов прокомментировал свою отставку

Заур Курбанов прокомментировал свою отставкуНа своей странице в Инстаграм уже бывший заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Заур Курбанов прокомментировал свою отставку. Он поблагодарил предыдущего руководителя региона Рамазана Абдулатипова и нынешнего главу Владимира Васильева за предоставленную возможность проявить себя:

«Ассаламу алейкум! Добрый вечер, друзья. Сегодня завершился очередной, очень важный, период моей жизни. Врио Главы РД В. А. Васильев поддержал мое решение и принял отставку с занимаемой должности, за что я признателен. 6 лет я отдал муниципальной и государственной службе. До этого ещё 6 лет — работе в системе образования. Теперь настало время нового этапа. Хвала Всевышнему за все! Он даровал мне — провинциальному парню из Кизляра , возможность служить народу и республике. Я благодарю предыдущего главу нашей республики Р. Г. Абдулатипова и нынешнего руководителя В. А. Васильева за возможность поработать под началом каждого из них. С теплотой и улыбкой вспоминаю работу в коллективах администрации Кизлярского района, Комитета, а затем и Министерства по делам молодёжи, Министерства образования и науки , Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД и Администрации Главы и Правительства РД. Спасибо всем вам, дорогие друзья и коллеги, с которыми мне довелось работать в эти годы. Приношу извинения всем, кого ненароком, может быть, задел или обидел — не со зла. Хочу, чтобы каждый молодой человек и девушка в нашей республике знали: ты можешь достигать невероятных, на первый взгляд, результатов и строить себя в профессиональной и карьерной средах, если будешь ежедневно трудиться над собой! Всевышний дал мне возможность ощутить это, когда я — сын водителя и домохозяйки, начал приходить к своим целям. И не верь тому, кто скажет, что это невозможно! Ткань жизни состоит из нитей решений и поступков.

Я свои принял! Теперь время выставлять паруса под новые ветры! Теперь время строительства новой плоскости! Всем успехов в делах! Искренне ваш, Заур», — написал на своей странице Заур Курбанов.

Чем собирается заниматься в дальнейшем Заур Курбанов пока не сообщил.