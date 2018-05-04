Ещё
Заур Курбанов прокомментировал свою отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заур Курбанов прокомментировал свою отставку 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Заур Курбанов прокомментировал свою отставкуНа своей странице в Инстаграм уже бывший заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Заур Курбанов прокомментировал свою отставку. Он поблагодарил предыдущего руководителя региона Рамазана Абдулатипова и нынешнего главу Владимира Васильева за предоставленную возможность проявить себя:
«Ассаламу алейкум! Добрый вечер, друзья. Сегодня завершился очередной, очень важный, период моей жизни. Врио Главы РД В. А. Васильев поддержал мое решение и принял отставку с занимаемой должности, за что я признателен. 6 лет я отдал муниципальной и государственной службе. До этого ещё 6 лет — работе в системе образования. Теперь настало время нового этапа. Хвала Всевышнему за все! Он даровал мне — провинциальному парню из Кизляра, возможность служить народу и республике. Я благодарю предыдущего главу нашей республики Р. Г. Абдулатипова и нынешнего руководителя В. А. Васильева за возможность поработать под началом каждого из них. С теплотой и улыбкой вспоминаю работу в коллективах администрации Кизлярского района, Комитета, а затем и Министерства по делам молодёжи, Министерства образования и науки, Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД и Администрации Главы и Правительства РД. Спасибо всем вам, дорогие друзья и коллеги, с которыми мне довелось работать в эти годы. Приношу извинения всем, кого ненароком, может быть, задел или обидел — не со зла. Хочу, чтобы каждый молодой человек и девушка в нашей республике знали: ты можешь достигать невероятных, на первый взгляд, результатов и строить себя в профессиональной и карьерной средах, если будешь ежедневно трудиться над собой! Всевышний дал мне возможность ощутить это, когда я — сын водителя и домохозяйки, начал приходить к своим целям. И не верь тому, кто скажет, что это невозможно! Ткань жизни состоит из нитей решений и поступков.
Я свои принял! Теперь время выставлять паруса под новые ветры! Теперь время строительства новой плоскости! Всем успехов в делах! Искренне ваш, Заур», — написал на своей странице Заур Курбанов.
Чем собирается заниматься в дальнейшем Заур Курбанов пока не сообщил.
Mirmol.ru: последние новости
Поиск солдат и следов войны – такую миссию несут участники «Поискового движения России» Заур Курбанов оставил должность замруководителя администрации Главы и Правительства РД «Ничтожная ответственность»: Султан Хамзаев рассказал о причинах роста продажи суррогатного алкоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется80
Певица погибла во время отдыха32
Переговоры Китая и США провалились99
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой11
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение