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Самарский телецентр зажег огни: подсветку официально ввели в эксплуатацию
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Самарский телецентр зажег огни: подсветку официально ввели в эксплуатацию 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарский телецентр засиял огнями. В пятницу, 4 апреля, за вышке официально ввели в эксплуатацию динамичную подвестку. Много говорить не будем, просто посмотрите сами на эту прелесть.
Мы включились немного раньше, фееричное шоу смотреть начиная с 14:06.
На телецентре в этот день состоялось торжественное мероприятие с участием первых лиц области.
Событие приурочили к чемпионату мира по футболу и 60-летию телецентра.
— Новая подсветка телебашни придаст ей неповторимый вид. А облик областной столицы станет более ярким, красочным и запоминающимся, — считают представители ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которое финансировало проект архитектурно-художественной подсветки главной телебашни.
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