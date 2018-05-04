Самарский телецентр зажег огни: подсветку официально ввели в эксплуатацию

Самарский телецентр засиял огнями. В пятницу, 4 апреля, за вышке официально ввели в эксплуатацию динамичную подвестку. Много говорить не будем, просто посмотрите сами на эту прелесть.

Мы включились немного раньше, фееричное шоу смотреть начиная с 14:06.

На телецентре в этот день состоялось торжественное мероприятие с участием первых лиц области.

Событие приурочили к чемпионату мира по футболу и 60-летию телецентра.

— Новая подсветка телебашни придаст ей неповторимый вид. А облик областной столицы станет более ярким, красочным и запоминающимся, — считают представители ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которое финансировало проект архитектурно-художественной подсветки главной телебашни.