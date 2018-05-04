Более 67 тысяч кубометров мусора вывезено из Нижнего Новгорода за три недели

67,7 тысяч кубометров мусора вывезено с общественных и придомовых территорий Нижнего Новгорода за три недели месячника по благоустройству.

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе городской администрации.

За это время очищено от мусора более 20 млн квадратных метров газонов. Городские дорожные и коммунальные службы выполнили ремонтные работы на 89 спортивных и 281 детской площадках. Кроме того, отремонтированы 289 контейнерных площадок, установлены 602 урны, ликвидированы 152 несанкционированные свалки, спилено 703 сухостойных и аварийных дерева, вновь посажено 654 дерева.

Кроме того, в рамках месячника по благоустройству проводится ремонт детских и спортивных городков, контейнерных площадок, устройство цветников, высадка деревьев и кустарников

Месячник официально продлится до 15 мая.

Ранее сообщалось, что более 53 тысяч кубометров мусора убрано с улиц Нижнего Новгорода.