Более 11 тысяч человек проголосовали по ремонту подмосковных медучреждений

МОСКА, 4 мая — РИА Новости . Голосование на портале «Добродел» проходило с 1 февраля по 30 апреля.

На портале «Добродел» завершилось голосование по ремонту и благоустройству подмосковных медицинских учреждений. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова. В голосовании приняли участие около 11,5 тысячи человек.

Активнее всего жители голосовали за увеличение числа парковок около медучреждений, ремонт и утепление цоколя и фасада зданий, а также проведение отделочных работ внутри помещений.

Кашира и Ступино. По словам министра здравоохранения региона, голосование на портале «Добродел» проходило с 1 февраля по 30 апреля. Дмитрий Марков подчеркнул, что самыми активными голосующими стали жители Раменского района, а также городских округов Подольск

"Сейчас мы анализируем полученные результаты, все пожелания граждан будут учтены, после мы сформируем перечень объектов для проведения работ по ремонту и устранению недоработок", — заключил глава Минздрава области.

Дмитрий Марков уточнил, что более чем 2,4 тысячи участников голосования оставили на портале «Добродел» свои комментарии, прикрепив фотографии обнаруженных ими недочетов.

На территории региона всего работает около 1,5 тысячи медицинских учреждений. Ремонт необходим почти 600 из них.