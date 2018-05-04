Пассажиры аэропорта Внуково смогут получить георгиевские ленточки с 4 по 9 мая

«Пассажиры аэропорта Внуково смогут получить георгиевские ленточки в рамках акции, посвященной Дню Победы. Международный аэропорт Внуково традиционно принимает участие в акции „Георгиевская ленточка“: с 4 по 9 мая все пассажиры и посетители аэропорта смогут получить георгиевскую ленточку на стойке информации, которая расположена на втором этаже терминала А, в центре зала. Кроме того, по традиции в аэропорту прозвучат поздравления», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что также VIP Lounge аэропорта Внуково с 7 по 11 мая предоставит бесплатное посещение бизнес-залов ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда и сопровождающим их лицам. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение. Сотрудники VIP Lounge будут встречать ветеранов и сопровождать их в зал, а также консультировать по возникающим вопросам.

«Для миллионов людей георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. Георгиевские ленты имеют смысловую символику. Их цветовое исполнение — черный и оранжевый цвет — означают «дым и пламень», характерные для военного времени. Георгиевские ленты олицетворяют подвиг русского воина на полях сражений, в тылу и на передовой. Георгиевская ленточка — это не только дань памяти тем, кто пал на поле боя, но и благодарность людям, прошедшим через войну», — отметили в пресс-службе.