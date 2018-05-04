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Фонд «Память поколений» запустил акцию «Красная гвоздика» в помощь ветеранам
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Фонд «Память поколений» запустил акцию «Красная гвоздика» в помощь ветеранам 

RT на русском 1 час назад
В рамках акции фонд распространяет значки с изображением цветка под девизом «Я помню. Я помогаю» и направляет вырученные средства на помощь участникам всех войн и боевых конфликтов, в которых принимали участие Россия и СССР.
С 1 мая по 22 июня добровольцы с коробками с символикой «Памяти поколений» будут распространять значки в Москве и ещё 66 городах России в скверах, парках и на самых многолюдных улицах городов. В каждом регионе задействуют около 20 волонтёров всероссийского общественного движения: они примут участие в мемориальных акциях, которые пройдут в День Памяти и скорби, 22 июня, и в День Победы, 9 мая. Пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить «Красную гвоздику» все желающие также смогут во время шествия «Бессмертного полка».
Собранные средства будут потрачены на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также участников боевых действий в Афганистане и Сирийской Арабской Республике.
«Для нас очень важно сделать кампанию «Красная гвоздика» всенародной и независимой от места жительства, возраста, пола, социального статуса и мировоззрения тех, кто оказывает помощь защитникам Отечества. Мемориальные акции привязаны к памятным датам, но память поколений не имеет границ: она существует до тех пор, пока среди нас есть герои и те, кто готов помогать им», — отметила исполнительный директор фонда Катерина Круглова.
Президент фонда — первая женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова.
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