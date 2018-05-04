Как получить звание «Ветеран труда»?

По статье 7 закона РФ «О ветеранах» на почётное звание имеют право работники, которые начали свою трудовую деятельность будучи детьми в период Великой Отечественной войны и имеющие общий стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Так же на это звание претендуют труженики, которые имеют стаж работы в определённой отрасли не менее 15 лет, общий стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

При этом претендент должен иметь ведомственные знаки отличия: медали, ордена, почетные звания, грамоты и благодарственные письма от министерств или президента страны.

Вот полный список наград, дающих право их обладателям на получение звания «Ветеран труда»:

Высшие звания и знаки особого отличия

Российской Федерации:

Медали

Медаль «Золотая Звезда» Героя РФЗолотая медаль Герой Труда РФ Ордена

Святого апостола Андрея ПервозванногоСвятого апостола Андрея Первозванного с мечамиЗа заслуги перед Отечеством I-IV степенейЗа заслуги перед Отечеством I-IV степеней с изображением мечейСвятого Георгия I-IV степенейДружбыДружбы народовМужестваЗа военные заслугиЗа личное мужествоЗа морские заслугиПочётаСуворова I-III степенейУшакова I-II степенейКутузова I-III степенейАлександра НевскогоНахимова I-II степенейЖукова

Союза Советских Социалистических Республик

Медали:

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза Золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда

Ордена:

ЛенинаОктябрьской Революции ПобедыКрасного ЗнамениСуворова I-III степенейУшакова I-II степенейКутузова I-III степенейНахимова I-II степенейБогдана Хмельницкого I-III степенейАлександра НевскогоОтечественной войны I-II степенейТрудового Красного ЗнамениКрасной ЗвездыДружбы народовЗа службу Родине в Вооружённых Силах СССР I-III степеней Знак ПочётаСлавы I-III степенейТрудовой Славы I-III степенейМать-героиняМатеринская слава I-III степенейПочётаЗа личное мужество

Почётные звания

Российской Федерации:

Народный артистНародный архитекторНародный учительНародный художник Заслуженный агрономЗаслуженный артистЗаслуженный архитекторЗаслуженный ветеринарный врачЗаслуженный военный специалистЗаслуженный врачЗаслуженный военный лётчикЗаслуженный военный штурманЗаслуженный геологЗаслуженный деятель искусствЗаслуженный деятель наукиЗаслуженный деятель науки и техникиЗаслуженный землеустроительЗаслуженный зоотехникЗаслуженный изобретательЗаслуженный инженер сельского хозяйства Заслуженный конструкторЗаслуженный лесоводЗаслуженный лётчик-испытательЗаслуженный мастер производственного обученияЗаслуженный мастер проф­тех­образованияЗаслуженный машиностроительЗаслуженный мелиораторЗаслуженный металлургЗаслуженный метеорологЗаслуженный метрологЗаслуженный механизатор сельского хозяйстваЗаслуженный наставник молодёжиЗаслуженный пилотЗаслуженный пограничникЗаслуженный работник бытового обслуживания населенияЗаслуженный работник высшей школы Заслуженный работник геодезии и картографииЗаслуженный работник дипломатической службыЗаслуженный работник жилищно-коммунального хозяйстваЗаслуженный работник здравоохраненияЗаслуженный работник культурыЗаслуженный работник лесной промышленностиЗаслуженный работник нефтяной и газовой промышленностиЗаслуженный работник пищевой индустрииЗаслуженный работник ракетно-космической промышленностиЗаслуженный работник рыбного хозяйстваЗаслуженный работник связиЗаслуженный работник сельского хозяйстваЗаслуженный работник социальной защиты населенияЗаслуженный работник социального обеспеченияЗаслуженный работник текстильной и лёгкой промышленностиЗаслуженный работник торговли Заслуженный работник транспортаЗаслуженный работник физической культурыЗаслуженный рационализаторЗаслуженный сотрудник органов внешней разведкиЗаслуженный сотрудник органов государственной охраныЗаслуженный рыбоводЗаслуженный сотрудник органов безопасностиЗаслуженный сотрудник органов внутренних делЗаслуженный связистЗаслуженный спасательЗаслуженный строительЗаслуженный учительЗаслуженный учитель проф­тех­образованияЗаслуженный учитель школыЗаслуженный химик Заслуженный художникЗаслуженный шахтёрЗаслуженный штурманЗаслуженный штурман-испытательЗаслуженный экологЗаслуженный экономистЗаслуженный энергетикЗаслуженный юристЛётчик-космонавтЗаслуженный тренер РоссииМастер связи Министерства связиОтличник химической промышленности России

Почётные звания СССР

Герой Советского Союза Герой Социалистического ТрудаЛауреат Ленинской премииЛауреат Государственной премииМать-героиняНародный артистНародный художникНародный архитекторЗаслуженный лётчик-испытательЗаслуженный штурман-испытательЛётчик-космонавтНародный врачНародный учительЗаслуженный мастер спортаЗаслуженный тренерЗаслуженный изобретательЗаслуженный работник сельского хозяйстваЗаслуженный работник промышленностиЗаслуженный строительЗаслуженный работник транспортаЗаслуженный работник связиЗаслуженный специалист Вооружённых Сил