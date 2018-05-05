Какие улицы перекроют в Ставрополе на 9 мая? 

Как изменятся маршруты общественного транспорта?
Центральные улицы Ставрополя будут закрыты для автомобилей и общественного транспорта во время массовых гуляний и парада военной техники, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК. С 8:00 до 23:00 9 мая закроют для всех:
улицу Дзержинского — от Льва Толстого до проспекта Октябрьской Революции; улицу Морозова — от Ломоносова до Маршала Жукова; улицу Советскую; улицу Булкина; проспект Октябрьской Революции; улицу Суворова; улицу Артёма — от Мира до Дзержинского; проспект Карла Маркса — от Голенева до проспекта Октябрьской Революции; улицу Розы Люксембург — от Дзержинского до проспекта Карла Маркса; улицу Кавалерийскую — от Дачной до Дзержинского; улицу Пушкина — от Дзержинского до Ленина; улицу Ленина — от Пушкина до Розы Люксембург; улицу Ставропольскую — от Суворова до Подгорной; улицу Шпаковскую — от Доваторцев до проспекта Ворошилова; улицу 50 лет ВЛКСМ — от Шпаковской до Тухачевского. Для любого транспорта, кроме общественного, закроют: улицу Ленина — от Льва Толстого до Пушкина; улицу Пушкина — от Ленина до Мира; проспект Карла Маркса — от Голенева до Войтика. С 9:00 до 14:00 и с 18:00 до 23:00 транспорт не пустят на: улицу Казачью — от Горького до Орджоникидзе; переулок Рылеева — от Орджоникидзе до проспекта Карла Маркса. С 9:00 до 11:30 закроют участок проспекта Карла Маркса от Войтика до Гражданской. Объехать можно по Мира, Голенева, Маяковского, Льва Толстого, Комсомольской (от Розы Люксембург до переулка Чкалова), Розы Люксембург (от Мира до Дзержинского), Дзержинского (от Льва Толстого до Краснофлотской), Войтика и Гражданской. Изменятся и маршруты общественного транспорта: Троллейбусы №№ 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 не будут работать. Автобусы и маршрутки № 3М, 4, 5, 7А, 7М, 8М, 15, 15М, 17М, 29М, 30М, 46, 46М, 55М от Артёма поедут по Мира, Комсомольской, Маяковского, Голенева и далее по своим маршрутам. Маршрутка № 39М от Краснофлотской объедет перекрытые участки по Ленина, Пушкина, Мира, Розы Люксембург. Автобусы и маршрутки № 10, 10М, 45М, 48 поедет от Льва Толстого по Ленина, Пушкина, Мира, Розы Люксембург. Маршрутки № 19М, 21М будут двигаться от Ломоносова по Ленина, Пушкина, Мира. Автобусы и маршрутки № 31М, 32М, 32А поедут от Льва Толстого по Ленина, Пушкина, Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева. Автобусы и маршрутки № 13, 14, 38, 46, 2М, 5М, 13М, 14М, 29М, 30М, 32М, 43М, 44М, 45М, 46М, 120М объедут Шпаковскую по Доваторцев и Тухачевского.