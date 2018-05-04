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В аэропорту Лондона изъяли полсотни крокодилов
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В аэропорту Лондона изъяли полсотни крокодилов 

RT на русском 31 минуту назад
Пограничники изъяли 50 крокодилов, нелегально ввезённых в Великобританию, в лондонском аэропорту «Хитроу», пишет The Telegraph.
Как отмечается, прибывших из Малайзии годовалых крокодилов должны были доставить на одну из ферм близ Кембриджа для разведения и употребления в пищу. Однако при перевозке были нарушены правила транспортировки — в пяти контейнерах, каждый из которых предназначен для перевозки четырёх крокодилов, находилось 50 рептилий.
«Крокодилы начали нападать друг на друга во время перелёта, поскольку пространство было ограничено», — сообщил сотрудник погранслужбы.
По его словам, один из крокодилов скончался, остальные животные в настоящее время находятся в безопасности.
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