Прокуратура города Кургана предостерегла Алексея Шварца и Ко 

В сети Интернет активно обсуждается информация о возможном проведении 05 мая 2018 года в Кургане у кинотеатра «Россия» митинга в поддержку гражданских прав.
Организаторами митинга являются гражданские активисты, поддерживающие призывы оппозиционного политика Алексея Навального. Как ранее стало известно, Администрацией города Кургана не согласовано проведение указанного публичного мероприятия, организатору было предложено выбрать другое альтернативное место. Так как от инициаторов акции #ОнНамНеЦарь иное место не заявлено, а они настаивают на своем праве публичного массового мероприятия в центре Кургана, то правоохранительные органы считают акцию незаконной.
Как сегодня сообщила Прокуратура города Кургана, в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокурором города Кургана организатору митинга Алексею Шварцу объявлено предостережение.
Пресс-служба Прокуратуры Курганской области также разъясняет, что организация несогласованного публичного мероприятия, а также участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Использовано фото с сайта oblast45.ru