Прокуратура города Кургана предостерегла Алексея Шварца и Ко

В сети Интернет активно обсуждается информация о возможном проведении 05 мая 2018 года в Кургане у кинотеатра «Россия» митинга в поддержку гражданских прав.

Организаторами митинга являются гражданские активисты, поддерживающие призывы оппозиционного политика Алексея Навального . Как ранее стало известно, Администрацией города Кургана не согласовано проведение указанного публичного мероприятия, организатору было предложено выбрать другое альтернативное место. Так как от инициаторов акции #ОнНамНеЦарь иное место не заявлено, а они настаивают на своем праве публичного массового мероприятия в центре Кургана, то правоохранительные органы считают акцию незаконной.

Как сегодня сообщила Прокуратура города Кургана, в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокурором города Кургана организатору митинга Алексею Шварцу объявлено предостережение.

Пресс-служба Прокуратуры Курганской области также разъясняет, что организация несогласованного публичного мероприятия, а также участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Использовано фото с сайта oblast45.ru