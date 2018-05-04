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Скоро лето! Центральный фонтан на площади Минина открыл сезон
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Скоро лето! Центральный фонтан на площади Минина открыл сезон 

nn.ru 25 минут назад
Фото: nn.ru
В любом городе центральный фонтан — знаковое место. Здесь встречаются влюбленные, гуляют мамы с детьми, отдыхают пожилые пары. В летним жарким днем здесь ищут прохлады, а вечером — умиротворения.
Фонтан на Минина всегда был достопримечательностью Нижнего Новгорода. Но когда-то он выполнял не только эстетическую функцию, но и практическую — был частью первого в городе водопровода.
Жители верхнего посада (верхней части города) всегда страдали от недостатка воды. Зимой и весной они брали воду из городских водоемов. Из прудов — Покровских, Сарки, Чёрного, Мироносицкого, ни одного из них уже нет. И из речек — Почайны, Чёрной, Ковалихи, все они загнаны в подземные трубы.
Но летом водоемы высыхали, загрязнялись стоками выгребных ям, помоями и отбросами. Народ начинал таскать воду из Волги. Кто побогаче — на лошадях, а беднота — ведрами.
— А пожары — как часто мы бываем свидетелями, что, несмотря на всевозможные для человека усилия полиции, пожар распространяется по причине недостатка воды. Перебирая летописи Нижнего Новгорода, мы замечаем, что с половины четырнадцатого столетия он до двадцати раз подвергался страшным несчастиям от огня; нередко сгорала целая половина города, иногда и более — и всегда главнейшей причиной этого был недостаток воды, — писали «Губернские ведомости» в 1846 году.
Дело сдвинулось при генерал-губернаторе князе Михаиле Александровиче Урусове. Он нашел финансирование, а проект разработал инженер-гидротехник Андрей Иванович Дельвиг. Оборудование для водопровода — уникальное для России — делали на Выксунском заводе Шепелевых.
Водопровод работал так. Вода из 18 родников волжского откоса — ее испытала врачебная управа — по деревянным трубам стекалась в кирпичный бассейн на перекрестке Казанского и Георгиевского съездов. Здесь же находилась водоподъёмная станция — красивое здание в готическом стиле, в котором поместили две водоподъемные паровые машины.
Водопровод был проложен через всю центральную часть города. По четырем чугунным трубам, проложенным через Александровский сад, паровые машины доставляли воду к первому водоразбору — к Мартыновской больнице (на перекрестке нынешних улиц Минина и Семашко). Далее водовод доставлял воду по улице Жуковской (ныне Минина) к фонтану — это был основной водозабор. Потом вода шла в кремль, в дом губернатора, по Алексеевской и Дворянской улицам и по Большой Покровке на Лыков съезд, где был устроен водоем.
Скептики говорили: «Такого водопровода нет нигде в Европе, как же может быть в Нижнем Новгороде?». Но 1 октября 1847 года фонтан торжественно открыли. Водопровод давал в сутки 40 тысяч ведер воды.
Кстати, тогда фонтан располагался около нынешней остановки общественного транспорта — между кафе и кремлевской стеной. Но в 1930 году храмы — Алексеевский и Благовещенский — снесли, площадь «переформатировали», а фонтан перенесли на нынешнее место.
В 1990-х годах его отреставрировали. Исторический облик сохранили, даже в этом году перекрасили в первоначальный цвет, а «начинку» полностью поменяли: построили подземную часть и установили современное насосное оборудование.
В 2007 году фонтан украсили подсветкой. Программное обеспечение синхронизирует подачу воды, музыкальное и световое сопровождение и создает эффект «танцующего» фонтана. Музыкально-световое представление продолжается с 8 часов вечера до часу ночи.
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