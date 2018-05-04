В Островском районе теплосети и водоканал объединили в одно муниципальное предприятие 

Администрация Островского района приняла решение реорганизовать путем слияния муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Островского района и муниципальное унитарное предприятие «Островские теплосети» района с созданием единого МУП «Жилищно— коммунальное хозяйство» Островского района — об этом сообщает официальный сайт муниципалитета. В соответствии с документацией, МУП «ЖКХ» Островского района становится правопреемником всех прав и обязанностей водоканала и теплосетей в соответствии с передаточным актом. Директором нового муниципального предприятия станет директор теплосетей Геннадий Борцов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».