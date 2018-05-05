Юнкер раскритиковал последователей Карла Маркса за «зверства»

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения Маркса в городе Трир.

"Маркс не несет ответственности за все зверства и преступления, за которые в ответе его последователи", — сказал Юнкер.