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Юнкер раскритиковал последователей Карла Маркса за «зверства»
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Юнкер раскритиковал последователей Карла Маркса за «зверства» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал не «перевешивать» на Карла Маркса те «зверства», которые творили его последователи после смерти философа, сообщает Associated Press.
Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения Маркса в городе Трир.
"Маркс не несет ответственности за все зверства и преступления, за которые в ответе его последователи", — сказал Юнкер.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о правах народов в современной России. Он также напомнил о массовой депортации чеченского народа, проведенной по указу Иосифа Сталина от 23 февраля 1944 года.
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