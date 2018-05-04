В Сирии ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГИЛ

Эскадрильи истребителей-бомбардировщиков совершили несколько вылетов над Сирией

Ударная группа ВМС Соединенных Штатов во главе с авианосцем USS Harry S. Truman приступила к выполнению воздушных операций против группировки ИГИЛ* в Сирии. Об этом сказано в заявлении американских Воздушн-морских сил США.

«Авианосная ударная группа USS Harry S. Truman третьего мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость»», — говорится в документе.

Также в ВМС добавили, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков совершили несколько вылетов над Сирией.

В начале апреля ударная группа во главе USS Harry S. Truman выдвинулась из США для размещения на Ближнем Востоке и в Европе.

СМИ заявили, что в Пентагоне рассматривают возможность оставить ударную группу в Средиземноморье для противостояния «растущим вызовам со стороны Российской Федерации Китая ».

ИГИЛ* — террористическая организация, которая запрещена на территории РФ.