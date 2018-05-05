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Пришли без приглашения: эксперт назвал операцию ВМС США в Сирии нарушением международного права
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Пришли без приглашения: эксперт назвал операцию ВМС США в Сирии нарушением международного права 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Военный эксперт прокомментировал операцию авианосной группы ВМС США в Сирии.
Накануне ВМС США выпустили заявление, что ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman приступила к выполнению воздушных операций против группировки ИГИЛ* в Сирии. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя ситуацию, отметил, что, во-первых, только недавно Вашингтон официально заявлял о полном ликвидации ИГИЛ в этой стране, а тут решает вновь бороться с террористами.
Во-вторых, сама операция без соответствующей резолюции ООН и одобрения Дамаском в принципе незаконна.
«На каком основании они вообще собираются в Сирии проводить боевую операцию? У них нет ни резолюции ООН, ничего вообще нет. То есть это очередное попрание международного права. Сами пришли, сами где-то там порядок наводят, не спрашивая законного правительства Сирии», — подчеркнул Леонков в разговоре с RT.
Эксперт считает, что если в Сирии будет сфабрикована очередная якобы химатака, то авианосная группа ВМС США обязательно воспользуется этой ситуацией, чтобы «попытаются снова наказать Сирию».
Ранее сообщалось, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков ВМС США с авианосца USS Harry S. Truman совершили несколько вылетов над Сирией.
ИГИЛ* — запрещенная в РФ террористическая организация.
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