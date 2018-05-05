Пришли без приглашения: эксперт назвал операцию ВМС США в Сирии нарушением международного права

Сирии. Военный эксперт прокомментировал операцию авианосной группы ВМС США

Накануне ВМС США выпустили заявление, что ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman приступила к выполнению воздушных операций против группировки ИГИЛ* в Сирии. Военный эксперт Алексей Леонков , комментируя ситуацию, отметил, что, во-первых, только недавно Вашингтон официально заявлял о полном ликвидации ИГИЛ в этой стране, а тут решает вновь бороться с террористами.

Во-вторых, сама операция без соответствующей резолюции ООН и одобрения Дамаском в принципе незаконна.

«На каком основании они вообще собираются в Сирии проводить боевую операцию? У них нет ни резолюции ООН, ничего вообще нет. То есть это очередное попрание международного права. Сами пришли, сами где-то там порядок наводят, не спрашивая законного правительства Сирии», — подчеркнул Леонков в разговоре с RT.

Эксперт считает, что если в Сирии будет сфабрикована очередная якобы химатака, то авианосная группа ВМС США обязательно воспользуется этой ситуацией, чтобы «попытаются снова наказать Сирию».

Ранее сообщалось, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков ВМС США с авианосца USS Harry S. Truman совершили несколько вылетов над Сирией.