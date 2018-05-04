Энергоснабжение «Интаугля» в Коми полностью восстановили

Ранее сообщалось, что энергоснабжение АО «Интауголь» было ограничено 26 апреля из-за образовавшейся задолженности предприятия перед АО «Коми энергосбытовая компания». При этом на период ограничения подачи электроэнергии работники ремонтно-механического завода были кратковременно отправлены на «простой», уточнил Раюшкин.

"Энергоснабжение всех технических единиц предприятия полностью восстановлено c 17:00 27 апреля, предприятие продолжает полноценно работать. Производится добыча угля и его отправка потребителям. Предприятие выходит на плановые показатели по добыче угля. С начала мая 2018 года добыто 8422 тонн горной массы", — сказал ТАСС генеральный директор предприятия.

Новая лава № 843 в интинской шахте принята в эксплуатацию государственной комиссией 27 марта 2018 года, до этого почти год работа по всем направлениям была приостановлена, за исключением отгрузки ранее добытого угля потребителям. При этом большая часть персонала (порядка 70%) находилась на вынужденном «простое» с оплатой двух третей заработка.

Такая ситуация возникла в результате доработки запасов лавы № 842, переход на работу в новой лаве № 843 требовал инвестиций, которых у предприятия не было, а финансовые резервы правительства региона были исчерпаны. В декабре 2017 года предприятие получило из резервного фонда правительства РФ более 1,2 млрд рублей на стабилизацию социально-экономической ситуации, запуск в эксплуатацию новой лавы (№843) и возобновление добычи угля.