Улицу Ташкентскую протестировали на доступность для людей с ОВЗ

Доступна ли на самом деле «Доступная среда»? Это выясняли сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья, проверяя улицу Ташкентскую и крытый каток в поселке Мехзавод.

Реконструкция Ташкентской радует глаз — просторно, аккуратно, красиво. На вооружении у проверяющих — рулетка и электронный уровень. На этом участке перед трамвайной линией напротив областной больницы имени Середавина нужно определить степень наклона — прибор показывает 4%, норма — 3%. Отклонение незначительное, допустимое. Коляска проедет. А вот эта небольшая лестница — серьезное препятствие для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата: пандуса нет, возможность объехать есть только по проезжей части. Заказчики реконструкции — областной Минтранс — берут замечания «на карандаш», будут исправлять. В мониторинге участвуют люди с разными формами инвалидности, общественники, представители власти — все, кого так или иначе касается тема доступности городской среды.

На перекрестке Ташкентской и Московского шоссе больше замечаний у проверяющих с нарушениями зрения. Нет звуковых светофоров — без них тем, кто ориентируется главным образом на слух, перейти такие сложные участки дороги будет трудно. Не хватает поручней, направляющих и тактильной плитки. Из-за этого непросто понять, в какую сторону идти. В создании безбарьерной среды много тонкостей, потому и приглашают людей с инвалидностью — только им видны все нюансы.

Следующая точка — крытый каток в поселке Мехзавод. Здесь занимаются следж-хоккеем спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поэтому сделано уже многое. Есть и пандусы, и поручни, и звуковое сопровождение, и рельефно-точечные указатели.

Впереди еще не один такой мониторинг. Ведь это важно не только для инвалидов. Легко передвигаться должно быть каждому жителю: и приезжему, и маме с коляской, и старику с тросточкой. Соблюдение требований доступности — необходимость. Это понимают и простые граждане, и руководство региона.