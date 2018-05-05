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В Самаре студенты в преддверии ЧМ-2018 сдадут экзамен WorldSkills по гостиничному сервису
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В Самаре студенты в преддверии ЧМ-2018 сдадут экзамен WorldSkills по гостиничному сервису 

ТАСС 2 часа назад
САМАРА, 5 мая. /ТАСС/. Самарские студенты в преддверии ЧМ-2018 в числе первых в России приступили к сдаче экзамена WorldSkills по гостиничному сервису. Об этом ТАСС сообщила в субботу директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова.
"Это один из первых организованных в России экзаменов по стандартам WorldSkills по специальности «Администрирование отеля». Очень многие наши студенты во время чемпионата мира по футболу будут работать в самых различных сферах гостеприимства, в том числе в гостиницах и точках общественного питания в фан-зонах чемпионата. Думаю, старшие курсы будут в этом участвовать процентов на 99", — сказала Санникова.
Экзамен продлится несколько дней и будет проходить на базе местных гостиниц. Навыки студентов будут оценивать не только преподаватели и эксперты WorldSkills, но и потенциальные работодатели, представители гостиничного бизнеса. Основными критериями при оценке будущих специалистов является высокий уровень разговорного и письменного английского языка, знание местной и общей туристической информации, хорошие манеры, коммуникативные навыки. Экзаменуемые проигрывают перед комиссией самые различные, в том числе конфликтные, ситуации, которые могут возникнуть в гостинице.
Как сообщалось ранее, Самарская область выполнила требования ФИФА к гостиничному фонду. В четверг врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» сообщил, что свидетельства о прохождении процедуры классификации в преддверии ЧМ-2018 выданы в регионе 400 гостиницам. Их совокупный номерной фонд составляет 14,3 тыс. номеров, единовременно они смогут принять 33,7 тыс. человек. Самый дешевый гостиничный номер в Самаре будет стоить 2 тыс. 250 рублей, самый дорогой — более 75 тыс. рублей.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Как ожидается, на каждый матч в Самару приедет порядка 25 тыс. гостей.
WorldSkills International (WSI) — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. WSI обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в промышленности и секторе обслуживания.
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