25 военно-патриотических клубов прошли по площади Славы в Самаре

Торжественный смотр в канун Великой Победы. Военно-патриотические объединения и лучшие их выпускники получили награды. По площади Славы маршем прошли 25 клубов.

Никита Лютов к военной карьере готовится с детства. Что такое любить Родину он познавал в клубе с говорящим названием «Патриот». Через месяц он получит диплом Поволжского государственного колледжа. А уже осенью — в армию по контракту.

Сертификаты в торжественном строю получают 235 лучших воспитанников военно-патриотических клубов. Таких объединений в области с каждым годом все больше — на площади Славы свидетельства министерства образования вручают 15-ти недавно организованным. А десяти клубам, которые уже могут похвастаться заметными достижениями, присваивают звания образцовые. Они отличились и в военно-спортивных играх, и на федеральном уровне в этих соревнованиях молодые знатоки армейского дела достойно представили регион, заняли призовые места.

Светлана Бакулина. "Самое главное — в том, что эти ребята понимают, что это очень важно — не только хорошо учиться, не только быть хорошим человеком, но и уметь защищать свою Родину. Я абсолютно уверена в том, что если будет нужно, они сделают все для того, чтоб страну защитить", — отметила заместитель министра образования и науки Самарской области

Смотр, как и полагается накануне праздника Победы, заканчивается торжественным маршем всех 25-ти военно-патриотических объединений.