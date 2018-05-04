Новый старый премьер. Незаменимый Дмитрий Медведев?

Кандидатура нового премьер-министра может быть предложена президентом Владимиром Путиным сразу после его инаугурации, которая состоится 7 мая. А уже на следующий день депутаты Госдумы могут дать одобрить внесенную кандидатуру. О том, что предложение может быть направлено в парламент сразу после инаугурации президента, сообщает РБК. В Госдуме другому агентству, «Интерфаксу» , подтвердили, что ожидают внесения кандидатуры главы правительства и готовы рассмотреть ее 8 мая. Со своей стороны, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что кадровые вопросы Кремль традиционно не обсуждает.

С высокой долей вероятности во главе российского кабинета министров останется Дмитрий Медведев. Именно так склонны считать большинство экспертов, опрошенных НСН незадолго до президентских выборов и после них. В частности, глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН предположил, почему Дмитрий Медведев сохранит нынешний пост вопреки всему.

«Я думаю, фигура премьера не изменится. При всём уважении к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, я считаю, что стране нужно сильное и независимое правительство. Я практически уверен, что этого не будет. Потому что сильный премьер тут же будет восприниматься как преемник. А этого не захочет ни президент, ни его окружение», — отметил политолог.

Практически стопроцентными называл в эфире НСН шансы Медведева остаться во главе правительства и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв

«Наш президент работой правительства удовлетворён, Дмитрий Медведев пользуется его доверием. Оценка правительства населением снижается, но не критично. Нет никакого повода менять премьер-министра. У нас сделана ставка на инновационный путь, устойчивое поступательное развитие, Медведев является олицетворением этой инновационности и поступательности. И на кого его, собственно, менять? Шансы Медведева сохранить должность близки к 100%», — предположил собеседник.

Всеволод Нерознак