В Дмитрове коммунальщики не могут отремонтировать крышу дома

Жители Дмитрова планируют организовать настоящую теплицу на чердаке многоквартирного трехэтажного дома. Согласовывать с управляющей компанией ничего не придется. Коммунальщики только помогают. Точнее не оставляют выбора ‐ вместо шифера или металлического настила для ремонта крыши использовали клеенку. Что это за агроинновации в разгар сезона по ремонту кровли ‐ отправилась выяснять команда проекта «Добродел».

В этой управляющей компании с приоритетами явно все в порядке. Работа не волк, ну, а голод, соответственно, не тетка. Своевременный прием пищи здесь гораздо важнее проблем жильцов, кстати, исправно оплачивающих квитанции. И уже всерьез подумывающих о выращивании помидоров на чердаке. Вода и клеенка — все, что нужно для парникового эффекта. И, видимо, для полноценного ремонта кровли. Во всяком случае, коммунальщики ограничились именно этим, после того, как кусок крыши снесло ураганом.

Потерявшие всякую надежду жильцы уверены — хорошие коммунальщики на дороге не валяются. Зато куски крыши летом, глыбы льда с нее же зимой, и деревья после ураганов — в изобилии. Прогулки с детьми здесь превращаются в настоящий экстрим. Директор управляющей компании, конечно, уже после обеда с нами поговорил. Правда, доводы его оставляют еще больше вопросов.

Ледяные дожди бывают, останавливаются котельные, ломаются электропередачи, вы также можете любому человеку сказать: почему вы это не сделали? Как вы могли допустить? Чрезвычайные ситуации бывают, мы живем в таком мире

ООО «Управляющая компания

Все-таки

Максим Коновалов живет в каком-то вымышленном мире, где можно перекладывать ответственность на капризы природы — пришлось возвращать в реальность. Но перевалить поваленное ураганом дерево на другие плечи ему все же удалось. Послал нас — в муниципальное казенное учреждение. Охрана в таких местах серьезная, на территорию не пустили. Исполняющая обязанности директора, выслушав вопрос, оставила нас у ворот — сама скрылась в здании. Формулировать ответ.

Целый консилиум специалистов тут же на месте — рассчитывают траекторию работ. С другой стороны дома ажиотаж не меньший — коммунальщики вовсю колдуют над куском крыши. Сделать новый настил пообещали до конца мая.