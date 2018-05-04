«Большинство мужчин устроено просто»: Анфиса Чехова призывает женщин не обманывать себя

Телезвезда Анфиса Чехова рассуждает о разнице между мужчинами и женщинами. Он акцентировала внимание на том, что представители разных полов по-своему воспринимают отношения — дамы нередко тешат себя иллюзиями, строя воздушные замки, тогда как их «вторые половины» зачастую более прозаично смотрят на мир. Но знаменитость подчеркивает — если девушка по-настоящему важна и дорога своему избраннику, она обязательно почувствует это, а если нет, то не стоит даже пытаться изменить ситуацию.

Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин не обманывать себя. Она знает, что многие из них — создания романтичные, так как выросли на сказках о большой и чистой любви, на фильмах со счастливым концом, где пары обязательно женятся, живут долго и счастливо, после чего умирают в один день. Но не всегда получается изменить мужчин «под себя»: «Мы привыкли приписывать мужчине сложные мысли, внутренние интриги и какие-то специальные игры, и все, конечно, исключительно о нас и для нас. На самом деле, большинство мужчин устроено довольно просто. Психологи долго наблюдали и пришли к выводу, что мужчиной, полюбившим женщину, движут три основных желания… помимо полового, конечно. Это заявлять, защищать и обеспечивать!»

Анфиса обратила внимание на первый «пункт» — заявление своих прав на избранницу. Под этим она подразумевает знакомство с родителями и друзьями, представление ее «своей перед всем миром», желательно со штампом в паспорте и «огромной жирной точкой в виде круглого беременного живота». Чехова отмечает, что мысли женщины о том, что ей просто встретился «дикий и необъезженный» представитель сильного пола не выдерживают критики, так как, по ее убеждению, тот, кто любит — «метит свою территорию», потому нет смысла успокаивать себя романтическими небылицами и сказками.

По словам теледивы, любящие мужчины стремятся защищать своих женщин, потому они не позволят им идти домой без сопровождения, самостоятельно разбираться с обидчиками и решать другие проблемы. Что касается финансового обеспечения, Анфиса Чехова указывает на то, что добытчики без всякого давления заботится о материальном благополучии своих женщин и детей: «Все наши: „У него сейчас трудные времена… Ничего, что он себе купил машину, ну надо же ему на чем-то ездить. А я потерплю до следующего 8 Марта“. Все эти бесконечные ожидания счастливого обеспеченного будущего, которое он обещает, позволяя тебе самой решать свои финансовые вопросы, а иногда еще участвовать и в решении его».

Многие подписчицы поблагодарили знаменитость за «обучение жизни». Но были и те, кто считает «умные думы» Анфисы Чеховой прописными истинами, которые не нужно озвучивать, поскольку большей части женщин они и так давно известны: «Спасибо, вот прямо глаза открыли!» «Не прочитала ничего нового. Школьницам разве что пригодится». «Вы такая умная… Что же ваш мужчина от вас ушел?» «Вот! Нам „современным и эмансипированным“ важно лишний раз напомнить о простых истинах!» «Узнала себя в вашем рассказе… Как вы все верно подметили!» Анфиса Чехова росла в неполной семье, ее воспитывала мать. Она отмечает, что рядом не было отца, который помог бы справиться с жизненными неурядицами, да и вообще она не помнит, чтобы кто-то ее защищал. Известно, что знаменитость после развода с грузинским актером Гурамом Баблишвили воспитывает сына Соломона, но не жалеет о расставании с его отцом, так как считает, что семья — это не только штамп в паспорте.

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