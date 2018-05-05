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В честь пробного запуска станции «Новокрестовская» вход на нее будет бесплатным
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В честь пробного запуска станции «Новокрестовская» вход на нее будет бесплатным 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Петербурге в воскресенье, 13 мая, состоится пробный запуск новой станции метро «Новокрестовская», который приурочат к матчу «Зенит» — «СКА-Хабаровск» на стадионе на Крестовском острове. Эта игра станет последним тестовым матчем перед ЧМ-2018. После матча болельщики «Зенита» смогут бесплатно уехать со станции «Новокрестовская». Об этом рассказал глава комитета по транспорту Сергей Харлашкин.
По его словам, такая схема заложена в план управления перевозками. Станция метро «Беговая», которую 13 мая должны были протестировать перед ЧМ-2018, будет использоваться в полном объеме только при непредвиденных обстоятельствах. Помимо «Новокрестовской», в эксплуатацию также введут мост Бетанкура и участок набережной Макарова.
По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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