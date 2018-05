В Нидерландах распустились 7 миллионов тюльпанов, и это прекрасно

Каждый год в середине апреля в Нидерландах наступает сказочная пора, и европейская страна расцветает множеством красок — в это время одновременно зацветают несколько миллионов тюльпанов. Конечно, в Голландии есть и другие достопримечательности, но именно тюльпаны стали всемирно известным феноменом, который прославил страну.

Многие туристы прекрасно знают об этом особенном времени и приезжают весной, чтобы воочию насладиться волшебными пейзажами, полями и садами, где цветут более 1500 видов тюльпанов.

A post shared by How Far From Home (@howfarfromhome) on Apr 28, 2018 at 1:58am PDT A post shared by How Far From Home (@howfarfromhome) on Apr 22, 2018 at 6:13am PDT A post shared by earth (@earthbestshots) on May 4, 2018 at 1:27am PDT A post shared by F I D J I (@travelqueen_fr) on May 3, 2018 at 9:31am PDT A post shared by Jean Paul Bardelot (@jeanpaulbardelot) on May 3, 2018 at 10:17am PDT A post shared by ✧ ᴛʜᴇ ɴᴇᴛʜᴇʀʟᴀɴᴅs ∘ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ✧ (@likezhanna) on May 2, 2018 at 9:05am PDT A post shared by Marcin Zabinski | Germany (@zabination) on May 3, 2018 at 11:09am PDT A post shared by Dirk Jan Piersma (@dirkjanpiersma) on May 3, 2018 at 12:15am PDT A post shared by Catarina (@catzy_watzy) on May 4, 2018 at 2:45am PDT A post shared by Liv Hanna_Lyon (@liv_hanna_d) on May 3, 2018 at 12:15am PDT A post shared by Netherlands | Holland (@super_holland) on May 1, 2018 at 11:07pm PDT A post shared by Netherlands | Holland (@super_holland) on Apr 29, 2018 at 8:12am PDT A post shared by Netherlands | Holland (@super_holland) on Apr 26, 2018 at 12:14pm PDT A post shared by Netherlands | Holland (@super_holland) on Apr 24, 2018 at 11:45am PDT