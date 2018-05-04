Главгосстройнадзор проведет прием граждан 7 мая в Ногинске

Жители подмосковного Ногинска смогут задать актуальные вопросы специалистам Главгосстройнадзора Московской области 7 мая, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В понедельник, 7 мая, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ногинского района состоится прием граждан. В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством № 8 Главгосстройнадзора Московской области», — говорится в сообщении.

Прием граждан пройдет с 10:00 до 13:00 часов без предварительной записи по адресу: город Ногинск, улица Советская, дом 42.