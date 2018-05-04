УФАС возбудило дело в отношении такси «Максим» в Рязани 

Рязанское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ООО «Максим-Рязань» (такси) закона «О защите конкуренции». Соответствующий приказ ведомства опубликовали на официальной странице общественной организации «Рязанский союз таксистов» (РСТ).
Однако, члены организации не в полной мере удовлетворены таким решением УФАС.
«В первую очередь ожидали что будет возбуждено дело о нарушении закона о рекламе «ЯндексТакси», «Максим» и «Везет». Возбуждено дело только в отношении «Максим», хотя подавали жалобу на все три фирмы», — говорится в сообщении.
Напомним, в жалобе УФАС рязанские таксисты указали, что службы заказа не являются зарегистрированными перевозчиками в Рязанской области, поэтому не имеют права размещать рекламу. Кроме того, по данным РСТ, около 80% агрегаторов не имеют лицензий на перевозку пассажиров.