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УФАС возбудило дело в отношении такси «Максим» в Рязани
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УФАС возбудило дело в отношении такси «Максим» в Рязани 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ООО «Максим-Рязань» (такси) закона «О защите конкуренции». Соответствующий приказ ведомства опубликовали на официальной странице общественной организации «Рязанский союз таксистов» (РСТ).
Однако, члены организации не в полной мере удовлетворены таким решением УФАС.
«В первую очередь ожидали что будет возбуждено дело о нарушении закона о рекламе «ЯндексТакси», «Максим» и «Везет». Возбуждено дело только в отношении «Максим», хотя подавали жалобу на все три фирмы», — говорится в сообщении.
Напомним, в жалобе УФАС рязанские таксисты указали, что службы заказа не являются зарегистрированными перевозчиками в Рязанской области, поэтому не имеют права размещать рекламу. Кроме того, по данным РСТ, около 80% агрегаторов не имеют лицензий на перевозку пассажиров.
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