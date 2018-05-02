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Срочно: Китай надеется на благополучное проведение диалога между КНДР и США
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Срочно: Китай надеется на благополучное проведение диалога между КНДР и США 

ИА Синьхуа 2 мая 2018
Пхеньян, 2 мая /Синьхуа/ — Китай надеется, что диалог между
КНДР и США пройдет благополучно и добьется заметного прогресса. Об  этом заявил находящийся с визитом в КНДР член Госсовета КНР,
министр иностранных дел Китая Ван И. —0—
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