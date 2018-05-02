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Срочно: Китай надеется на благополучное проведение диалога между КНДР и США
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Срочно: Китай надеется на благополучное проведение диалога между КНДР и США
ИА Синьхуа
2 мая 2018
Комментарии
Пхеньян
, 2 мая /
Синьхуа
/ —
Китай
надеется, что диалог между
КНДР
и
США
пройдет благополучно и добьется заметного прогресса. Об этом заявил находящийся с визитом в КНДР член
Госсовета КНР
,
министр иностранных дел Китая Ван И. —0—
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