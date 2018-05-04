Навальный боится хомячков

Мы уже писали о том, что все сильнее чувствующий свою изоляцию даже среди своих, идеологически близких Алексей Навальный попытается вернуться в политику. И назначенный на 5 мая его митинг как раз и призван снова обеспечить ему comeback — позицию первой оппозиционной звезды. Ведь ради чего собираются митинги? Для того, чтобы, как в песне, взяться за руки, дабы не пропасть поодиночке. Почувствовать себя частью некоего большого дела, вдохновленного едиными целями, разделяемыми всеми собравшимися! Ведь так?

А потому не было никаких препятствий, чтобы марш Навального спокойно проследовал бы от метро «Октябрьское поле» до площади маршала Василевского. Этот маршрут был апробирован уже не одной партией. Или по последнему предложению мэрии — по улице Маши Парываевой до проспекта Сахарова, давно обжитого оппозицией. Но и этот либеральный «крестный ход» не устроил Навального.

На этот раз его обидело то обстоятельство, что идти желающим помитинговать «хомячкам» пришлось бы всего 350 метров. Возникает вопрос, они что, на прогулку собрались, или все-таки послушать штатных митинговых ораторов? Создается впечатление, что, во-первых, Навальный боится малочисленности пришедших сторонников, которая была бы особенно заметна на небольшой дистанции. А, во-вторых, если бы до места сбора идти пришлось бы недолго, резко сократилось бы время самого мероприятия. Собственно, занять-то пришедшую в основном молодежь будет нечем. Ну, пара речей об авторитаризме и всеобщей коррупции, скандирование традиционных лозунгов «Мы здесь власть!» и «Долой царя!». И все свободны. На все это и получаса достаточно.

Мы уже замечали на последних оппозиционных митингах, что многие, пройдя по тем же бульварам до Сахарова, на площади долго не задерживались. Как говорится, отметились да и погода шепчет. Значит, все-таки Навальный откровенно лезет на рожон, призывая всех на Тверскую. В надежде на то, что полиция начнет всех «винтить». Иначе хайпа просто нет.

А на Тверской его сторонники просто растворятся в нескончаемом людском потоке и можно будет назвать любую цифру участников. Впрочем, возможен уже примелькавшийся вариант. Самого вдохновителя просто задержат на выходе из дома, как уже не раз бывало. А его сторонники, которых обычно отличают традиционные рюкзачки с термосами и бутербродами (на случай ареста) потопчутся немного на «Пушке», поскандируют и под увещевания вполне мирной полиции о том, что митинг здесь не разрешен, пройдутся прогулочным шагом до Манежки.