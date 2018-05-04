Голландские компании попали под следствие из-за моста в Крым

Семь голландских компаний оказались под подозрением в нарушении антироссийских санкций Евросоюза . Расследование проводит прокуратура Нидерландов . Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.

По ее данным, компании могли продавать тяжелую технику для строительства моста через Керченский пролив. Если фирмы, названия которых не озвучиваются, будут признаны нарушившими эмбарго на поставку товаров и услуг, это может рассматриваться Европейским судом как «подрыв территориальной целостности Украины ».

По информации СМИ, в число семи компаний входят Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek. Они якобы поставили сваепогружающую установку и важные компоненты для нее.

В свою очередь представители ФКУ Упрдор «Тамань» (заказчик моста) заявили агентству «Интерфакс» , что при строительстве моста используются сотни различных типов спецтехники, часть которых произведена в том числе за рубежом. При этом централизованной закупки оборудования непосредственно под стройку в Керченском проливе не было.

Ранее сообщалось, уже в мае может быть запущено движение легковых автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста.