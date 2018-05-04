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Бархатная Армения: как строить справедливость в пустыне нетерпимости
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Бархатная Армения: как строить справедливость в пустыне нетерпимости 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Можно считать, что первый этап бурных внутриполитических процессов, названных «бархатной революцией», завершен. Вернее, он будет завершен 8 мая, когда, хочется надеяться, будет избран новый премьер-министр. Какими будут следующие этапы, что они принесут, покажет время, а пока уже можно делать некоторые выводы.
О положительных и даже удивительных (в хорошем смысле) сторонах «бархатной революции» в эти дни не говорил только ленивый, и сейчас не стоит повторяться. Речь поэтому пойдет об одном крайне неприятном явлении, которое сопровождало этот самый первый революционный этап.
О ненависти и нетерпимости. Понятно, что эмоции; понятно, что накипело, что невмоготу уже терпеть несправедливость, коррупцию и прочие кошмары. Но те, кто принимал непосредственное участие в событиях, главные действующие лица, они как раз в подавляющем большинстве случаев вели себя достойно. И с одной, и с другой стороны.
Были, конечно, всплески эмоций и у них, но это по-человечески понятно — нельзя требовать от каждого выдержки резидента разведки. Тем более, что, сказав с трибуны ли парламента, в мегафон ли на площади какую-нибудь резкость, ораторы за редким исключением потом ее сглаживали, не позволяя себе скатиться к недопустимому поведению.
Иное дело — социальные сети, своим появлением открывшие возможность любому человеку высказать свое мнение. Далеко не всегда форма, в которой это мнение высказывается, соответствует правилам поведения в приличном обществе. И вот соцсети буквально разрываются от потоков грязи, клеветы, ненависти, призывов к расправам и казням. Почему так — тоже понятно, ведь это можно делать практически безнаказанно.
Собственно, всегда в дни политических штормов мгновенно появляется огромное количество фейковых аккаунтов и даже сайтов, создаваемых на короткое время, оттуда и идет основной поток всей этой грязи. Люди, которые стоят на митингах, перекрывают улицы и площади, разумеется, не вовлечены в это, либо вовлечены крайне мало: всем этим занимаются отряды «диванных», как их называют, провокаторов.
В том, что это провокаторы, сомнений нет — вне зависимости о того, чью сторону они якобы занимают, вредят они всем. Причем в первую очередь тому лагерю, который они как бы поддерживают. Но и не о них речь.
Ведь есть вполне реальные люди, занятые неприглядностями — наверное, каждому из нас, кто проводит какое-то время в соцсетях, попадались в эти дни всякие гадости в адрес республиканцев или, наоборот, революционеров. Мерзкие фотоколлажи, призывы, полные ненависти и жажды расправы, прочие нечистоты… Нетерпимость к иному мнению превзошла все мыслимые пределы: прав только я, а тот, кто думает хоть на одну запятую иначе — враг народа и должен быть немедленно предан мучительной смерти вместе с родней до седьмого колена.
Опять эмоции, скажете вы, мол — пройдет время, горячий пар остынет, люди успокоятся? Их можно понять, скажете вы, — столько лет терпеть несправедливость, унижения, чувствовать свое бессилие, мол, как-то же должно найти выход накипевшее?
Но давайте подумаем трезво. Отбрасываем упомянутую армию фейков — остается очень много реальных, идентифицируемых людей, порой скрывающихся под вымышленными именами, под псевдонимами, а часто и не таящихся. И это очень нехорошо.
Мы уже три десятилетия, если я ничего не путаю, живем в демократическом, каким мы его хотим считать, укладе. Сначала мы его строили-строили, пора бы уже было хоть что-то построить, за тридцать-то лет, за такой срок иные страны с нуля становились так популярными нынче у нас «сингапурами». Оказывается, что с демократическим общественным сознанием у нас творится приблизительно то же, что и с дорогой «Север — Юг»: ни того, ни другого просто нет.
Один из основополагающих принципов демократического общества — право на высказывание собственного мнения, ограниченное лишь некоторыми запретами, такими, как непозволительность расизма, например. Этот принцип создается не декретами и приказами правящих партий, он укореняется в способных его осмыслить головах.
И тут приходится сделать очень печальный вывод: мы как минимум на бытовом, общественном уровне далеки в этом смысле от демократического общества, как от Луны. Если в нас вызывает неудержимую ярость и приступы животной агрессии любое мнение, отличное от драгоценного собственного, то нам еще расти и расти.
Легко, сидя в собственном кресле, находясь в безопасности, обливать грязью кого-нибудь, выкладывать в Сеть оскорбительные фотографии и лозунги, призывать к расправе. Так часто ведут себя трусы, которые не посмеют никогда сказать то же самое в глаза, либо просто люди, не обремененные воспитанием и элементарными навыками поведения в социуме.
Вот эти самые «герои», упивающиеся своим эфемерным «всемогуществом», завтра ведь станут требовать достойного к себе отношения. А когда получат в ответ ровно то, что позволили себе в отношении других, начнут обижаться, проклинать очередную власть и всех вокруг. Закон бумеранга еще никто не отменял.
Откровенно говоря, не знаю, что с этим делать. Почему зародилось это, угрожающее стать массовым (ибо заразно), явление, более или менее понятно: например, одной из очевидных причин можно считать катастрофическое падение уровня образования. С другой стороны, большинство той же молодежи проявило себя почти идеально в эти трудные дни.
Но от этого не легче. Отсутствие аргументов в споре не должно порождать злобу и ненависть. Брызжущая слюна — «оружие» флюгеров, которые всегда тявкают из-за спин тех, кто в данный момент сильнее.
Можно быть уверенным в собственной правоте. Но никогда не пойму, почему при этом нужно до остервенения ненавидеть того, кто с тобой не согласен. Лично мне пришлось в эти дни расстаться по этой причине с несколькими знакомыми в соцсетях — к счастью, знакомыми лишь виртуальными. Никто, с кем общаюсь в реальной жизни, подобного поведения себе не позволил. Думаю, не ошибусь, если предположу, что так обстоят дела почти у всех.
Упивающиеся собственной правотой говорят, что хотят справедливого общества, и объявляют «врагом народа» тех, кто позволяет себе не во всем соглашаться с ними. Они заочно называют преступниками и ворами других, забывая, что в нормальном обществе это прерогатива исключительно суда. Даже если имярек — очевидный, например, взяточник, клейма ставить негде: до приговора суда он должен считаться невиновным. В демократическом обществе, по крайней мере.
Смотришь на количество таких публикаций в соцсетях и поражаешься числу «лайков» под ними. А посему приходится с печалью констатировать, что уровень запросов общества пока что сильно опережает усредненный уровень его гражданской зрелости. Надеяться на быстрое исправление ситуации не приходится, и сама по себе она не выправится еще очень долго.
Нужны целенаправленные меры. Какие — это должны решать специалисты разных областей, от психологов до, наверное, даже экономистов. Причем это нужно любой государственной власти — формирующейся, той, что будет сформирована, и той, которая рано или поздно придет ей на смену.
Без искоренения нетерпимости к иному мнению никакая самая бархатная и благородная революция целей своих не достигнет. В XXI веке уж точно.
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