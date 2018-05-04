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Пенсионеры в тонусе: пожилые граждане из Самары займутся гимнастикой в городских парках
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Пенсионеры в тонусе: пожилые граждане из Самары займутся гимнастикой в городских парках 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Профессиональные инструкторы из областной столицы возьмутся за пенсионеров. Они будут проводить бесплатные спортивные тренировки с пожилыми горожанами с 15 мая по 14 июня и с 17 июля по 22 сентября.
— Занятия назначены на каждый вторник и четверг с 8:30 до 9:00, — рассказали в самарской мэрии.
Тренировки пройдут в парке Металлургов, парке Юрия Гагарина, Струковском саду и парке Победы. Также пенсионеры смогут укрепить здоровье на стадионах «Чайка» и «Нефтяник».
Упражнения разработаны для укрепления мышечного тонуса и суставов участников. Также пожилые любители спорта смогут проверить свою выносливость и позаниматься дыхательной гимнастикой.
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