Пенсионеры в тонусе: пожилые граждане из Самары займутся гимнастикой в городских парках

Профессиональные инструкторы из областной столицы возьмутся за пенсионеров. Они будут проводить бесплатные спортивные тренировки с пожилыми горожанами с 15 мая по 14 июня и с 17 июля по 22 сентября.

— Занятия назначены на каждый вторник и четверг с 8:30 до 9:00, — рассказали в самарской мэрии.

Тренировки пройдут в парке Металлургов, парке Юрия Гагарина, Струковском саду и парке Победы. Также пенсионеры смогут укрепить здоровье на стадионах «Чайка» и «Нефтяник».

Упражнения разработаны для укрепления мышечного тонуса и суставов участников. Также пожилые любители спорта смогут проверить свою выносливость и позаниматься дыхательной гимнастикой.