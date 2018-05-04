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Бабиш удивлен расхождениями данных спецслужб Чехии по «Новичку»
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Бабиш удивлен расхождениями данных спецслужб Чехии по «Новичку» 

ТАСС 1 час назад
ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш удивлен расхождениями в информации о производстве «Новичка» в республике между национальными спецслужбами — Службой безопасности Чехии (контрразведкой) и военной разведкой. Об этом он в пятницу заявил журналистам.
"Вызывает удивление, что одна спецслужба утверждает нечто иное, чем другие. Мы должны у них спросить, что, собственно говоря, они думали", — сказал премьер.
Президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу Barrandov в четверг сообщил, что в республике в незначительном количестве производился «Новичок». По данным военной разведки, которыми он оперировал, в стране тестировалось нервно-паралитическое вещество А-230, относящееся, по мнению военных, к группе «Новичок».
Между тем контрразведка республики в своем отчете, подготовленном по данному ей больше месяца назад президентом заданию, воздержалась от того, чтобы причислять А-230 к данной группе. В результате Земан, по его словам, согласился с выводами военной разведки, так как военные лучше разбираются в боевых отравляющих веществах.
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