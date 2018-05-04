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Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГ в Сирии
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Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГ в Сирии 

RT на русском 37 минут назад
Ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Об этом говорится в заявлении американских ВМС.
«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», — сообщается в документе.
В ВМС отметили, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков «совершили ряд вылетов над Сирией».
В начале апреля ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» выдвинулась из Соединённых Штатов для размещения в Европе и на Ближнем Востоке. В её состав вошли ракетный крейсер «Нормандия», а также эсминцы «Балкелей», «Форест Шерман», «Фаррагут» и «Арли Берк».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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