Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГ в Сирии

«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», — сообщается в документе.

В ВМС отметили, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков «совершили ряд вылетов над Сирией».

В начале апреля ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» выдвинулась из Соединённых Штатов для размещения в Европе и на Ближнем Востоке. В её состав вошли ракетный крейсер «Нормандия», а также эсминцы «Балкелей», «Форест Шерман», «Фаррагут» и «Арли Берк».