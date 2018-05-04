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В Болгарию прибыли 12 истребителей и 260 военнослужащих США
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В Болгарию прибыли 12 истребителей и 260 военнослужащих США 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Для участия в американо-болгарских учениях Thracian Eagle 2018 ВВС США направили в Болгарию 12 истребителей F-15 и 260 военнослужащих.
В пресс-релизе американских ВВС говорится, что 12 F-15s из состава авиации Национальной гвардии в Орегоне и Массачусетсе прибывают в Граф-Игнатиево, Болгария, для участия в совместных болгаро-американских летных учениях Thracian Eagle 2018, передает РИА «Новости».
Кроме этого, поддержку американской авиации оказывают 40 военнослужащих 52-го авиационного крыла, размещенных в ФРГ на авиабазе Шпангдалем.
Ранее сообщалось, что с 4 по 11 мая военные, самолеты и корабли из восьми стран поучаствуют в учениях НАТО в Черном море, в ходе которых будет отработано противостояние воздушной, морской и подводной угрозам. По сообщению ВМС Румынии в маневрах примут участие 10 самолетов, подводная лодка, 21 корабль и 2,3 тыс. военных из США, Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Испании, Турции и Украины.
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