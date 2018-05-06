СК проводит проверку по факту опасного сближения теплохода и лодки с детьми в Воронеже

МОСКВА , 6 мая. / ТАСС /. Следователи начали проверку по размещенному в интернете видео опасного сближения теплохода и лодки с детьми в акватории Воронежского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

"Следователями организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию всех лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети", — сообщили в ММСУТ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как говорится в сообщении регионального управления СК РФ , «устанавливаются обстоятельства происшествия, будут опрошены воспитанники и руководство спортивной школы».

В результате опасного сближения никто не пострадал. На видео, которое снято пассажиром теплохода, видно, как лодка, на которой находятся шестеро детей, движется в сторону судна. В последний момент удалось избежать серьезного столкновения и опрокидывания, лодка немного уткнулась в теплоход.